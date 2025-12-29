Глава НЦИП: память о геноциде советского народа касается всех народностей СНГ

Елена Малышева напомнила о планах нацистов по уничтожению советского народа на всей территории страны, нереализованной из-за военных поражений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Увековечивание памяти жертв геноцида советского народа касается всех пострадавших от нацизма народностей стран СНГ и служит сохранению общей для стран исторической памяти. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в стране новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

"Для нас принятие закона о памятной дате 19 апреля - это новый этап в консолидации нашей общественной инициативы в сохранении памяти о жертвах геноцида. Но очень важно подчеркнуть, что речь здесь идет о всем советском народе, поэтому мы выходим за границы Российской Федерации и признаем как то, что великая Победа принадлежит всем тем народам, которые когда-то представляли советские республики, так и то, что жертвами геноцида стали все советские люди независимо от национальности. <…> Восприятие нацистами советского народа как единого целого не предполагало деления на национальности. Поэтому когда мы говорим об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа, то, конечно, мы отдаем дань памяти абсолютно всем представителям <…> стран СНГ, которые на себе также испытали эту преступную политику нацизма", - сказала она.

Историк напомнила о планах нацистов по уничтожению советского народа на всей территории страны, нереализованной из-за военных поражений. "Следует обратить внимание на планы нацистов по уничтожению советского народа, которые не ограничивались только северо-западом и центральной частью России до Уральского хребта, но предполагали и дальнейшее развитие. Абсолютно одинаковая участь была уготовлена всем народностям, потому что речь шла о поглощении советского народа, о колонизации территории, о эксплуатации природных ресурсов и уничтожении "лишних" людей", - подчеркнула она.

"Осознание этого позволит нам сформировать и актуализировать понимание о характере войны и общности нашей победы, что будет служить объединяющей платформой для наших стран в сохранении исторической памяти", - заключила Малышева.