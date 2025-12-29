В Воронеже реализация проекта метробуса начнется в 2026 году

Губернатор Александр Гусев считает неправильным затягивание проектных работ

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта метробуса в Воронеже должна начаться в 2026 году, губернатор Александр Гусев считает неправильным затягивание проектных работ. Об этом он заявил в ходе традиционной итоговой пресс-конференции.

Проект подразумевает создание обособленных полос для движения общественного транспорта в центре двух магистральных, наиболее загруженных улиц города - Плехановской и Московского проспекта с перспективой соединить центр города с Воронежским аэропортом.

"Проектирование должно делаться быстро, я опять же не согласен с теми, кто говорит, что нужно проектировать год-полтора и в 2027 году приступать к работам. Это абсолютно не так, на мой взгляд. Мы можем и должны реализовывать этот проект этапами. <…> В 2026 году мы этот проект начнем реализовывать", - сказал Гусев.

Глава региона отметил, что на отдельных участках Московского проспекта за Памятником Славы и дальше в сторону выезда из города к реализации проекта можно приступать уже практически сейчас. Основной же сложностью является строительство остановочных павильонов на участках названных улиц ближе к центру города, оно требует серьезных инженерных изысканий и временной приостановки автомобильного движения. Компромиссным временным вариантом может стать создание остановок по краям проезжей части напротив существующих пешеходных переходов.

Ранее гендиректор международного аэропорта Воронеж Роман Фроленко рассказал ТАСС, что инфраструктура аэропорта готова к тому, что объект станет конечной точкой первого маршрута метробуса. Изменений транспортной схемы на привокзальной площади аэропорта не потребуется - инфраструктура нового аэровокзального комплекса проектировалась с учетом выделения отдельных полос движения для пассажирского общественного транспорта. Также на привокзальной площади установлены новые крытые остановочные пункты для всех видов общественного транспорта.