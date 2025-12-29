Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в городе все спокойно

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот проведет многочасовые тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты, мыса Херсонес, Ласпи, Учкуевки, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.