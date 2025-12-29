Путин наградил орденами два предприятия Росатома

Награждены коллективы АО "Опытно-конструкторское бюро Гидропресс" и АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт электротехники имени Н. А. Доллежаля"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденами коллективы двух предприятий Росатома, разрабатывающие реакторы. Об этом говорится в указе президента "О награждении государственными наградами", опубликованном на портале правовой информации.

За большой вклад в развитие атомной отрасли и достигнутые высокие показатели в научно-производственной деятельности орденом "За доблестный труд" награжден коллектив АО "Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) Гидропресс" (Московская область), орденом Александра Невского награжден коллектив АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт электротехники (НИКИЭТ) имени Н. А. Доллежаля" (Москва).

ОКБ "Гидропресс" - разработчик атомных реакторов, в частности, энергетических реакторов ВВЭР. Входит в холдинг "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом". Разрабатывает проекты реакторных установок ВВЭР с мощностями от 300 до 1 700 МВт. Сооруженные по проектам ОКБ реакторы работают на 18 атомных станциях. На них установлено 23 энергоблока ВВЭР-440 и 28 энергоблоков ВВЭР-1000. ОКБ также разрабатывает проект ВВЭР-1500. В рамках конверсионной программы ОКБ разрабатывает энергетические реакторы СВБР-100 и СВБР-10 со свинцово-висмутовым теплоносителем на основе аналогичных судовых реакторов.

АО "НИКИЭТ" - один из крупнейших в России ядерных конструкторских и научно-исследовательских центров, специализирующихся на реакторных технологиях. Институт разрабатывает проекты усовершенствованных и перспективных энергетических реакторов, в том числе для региональной энергетики, исследовательских и изотопных реакторов, ядерно-физических систем международного термоядерного реактора ИТЭР, осуществляет научно-техническое сопровождение АЭС с реакторами РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизированных систем контроля, управления и защиты реакторных установок, систем диагностики и др.