В Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и 60 на прилет

О причине задержек не сообщается

Редакция сайта ТАСС

© Наталья Тишкова/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вылет более 15 и прилет более 60 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево. В терминалах скопились большие очереди на регистрацию, пассажирам задержанных рейсов выдают воду, передает корреспондент ТАСС.

Задержки и переносы рейсов на более позднее время стали причиной больших очередей на регистрацию. О причине задержек не сообщается.

Для пассажиров авиакомпаний оглашают объявления о том, что можно получить воду и питание в кафе терминалов.

В Москве сохраняется снежная погода, температура воздуха составляет минус 5 градусов.

Минувшей ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, Краснодаре, Пскове.