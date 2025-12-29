В Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и 60 на прилет
Редакция сайта ТАСС
16:57
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вылет более 15 и прилет более 60 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево. В терминалах скопились большие очереди на регистрацию, пассажирам задержанных рейсов выдают воду, передает корреспондент ТАСС.
Задержки и переносы рейсов на более позднее время стали причиной больших очередей на регистрацию. О причине задержек не сообщается.
Для пассажиров авиакомпаний оглашают объявления о том, что можно получить воду и питание в кафе терминалов.
В Москве сохраняется снежная погода, температура воздуха составляет минус 5 градусов.
Минувшей ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, Краснодаре, Пскове.