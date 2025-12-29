Глава НЦИП: день памяти геноцида советского народа уже укоренен в общественном сознании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. День памяти жертв геноцида советского народа уже укоренен в общественном сознании благодаря проводимым ранее в этот день памятным мероприятиям о преступлениях нацистов в ходе Великой Отечественной войны, однако узаконивание его президентом подчеркивает грамотность российского подхода к сохранению исторической памяти. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Ранее 29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в стране новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

"19 апреля - это дата, которая прочно укоренилась в общественном сознании уже на протяжении нескольких лет: в этот день проводится День единых действий, мероприятия, которые охватывают всю страну. Они очень разные: и в образовательной сфере, и в сфере творчества, и в области средств массовой информации, и экспертные мероприятия. В ходе них отдается дань памяти, главное, определяется или еще раз подчеркивается характер преступлений (нацистов в годы Великой Отечественной войны - прим. ТАСС), и то, что эти преступления имеют объективную и непоколебимую документальную базу и воспринимаются в российском обществе как как такая очень важная событийная часть для памятных мероприятий", - сказала Малышева.

По ее словам, подписание закона президентом "узаконило эту общественную инициативу" и показало грамотность российского подхода к сохранению исторической памяти. "Именно такой подход нашего государства в сохранении исторической памяти, когда возникают не какие-то необъективные, какие-то иллюзорные даты, а когда идет опора, и основываются на принятых документах и том, что характерно для нашего общества в качестве уже сложившихся приоритетов - это очень хорошая история", - добавила историк.

"Это (подписание закона о праздновании Дня памяти жертв геноцида советского народа - прим. ТАСС) свидетельствует, что для российского общества и для российского государства историческая память базируется на общественном сознании и является его объективным отражением. А это гарантирует ее устойчивость, непререкаемость и нашу сильную позицию", - заключила Малышева.