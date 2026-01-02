В ФТС объяснили, как подготовить посылку, чтобы она пришла вовремя

Уже в ноябре начинается увеличение потока посылок с пиком в декабре, рассказал начальник таможенного поста аэропорта Шереметьево Александр Венглюк

Редакция сайта ТАСС

© Алена Зайцева/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Для того, чтобы посылки приходили вовремя, необходимо при отправлении тщательно выбирать предметы и товары, которые не попадают под ограничения, а также внимательно заполнять таможенную декларацию, указывая точные и достоверные данные. Об этом рассказал ТАСС начальник таможенного поста аэропорта Шереметьево (почтовый) Центральной почтовой таможни Александр Венглюк.

"При пересылке товаров, как отправления и получения, надо тщательно выбирать объекты, тщательно выбирать товар, чтобы он не попадал под запрет ограничений. Соответственно, в экспорте физические лица, которые отправляют товар, должны тщательно относиться к заполнению таможенной декларации: надо ставить подписи, указывать все полностью. Однозначно указывать наименование товара, его количество и стоимость. И тогда будет всем счастье, товары дойдут вовремя и без задержек", - сказал он.

В пресс-службе Центральной почтовой таможни отметили, что в место международного почтового обмена "Москва-Шереметьево АОПП" поступают товары, доставляемые авиационным транспортом, а таможенный контроль проводится в круглосуточном режиме.

"Уже в ноябре начинается увеличение потока посылок с пиком в декабре. В среднем рост составляет 30%. Пересылаемые товары самые разнообразные - это одежда и обувь, сумки, детские и елочные игрушки, электроника, бытовая техника", - сообщил начальник таможенного поста аэропорт Шереметьево.

В пресс-службе, в свою очередь, журналистам указали, что в преддверие Нового года наблюдается высокий сезон, когда происходит увеличение количества международных почтовых отправлений, пересылаемых на территорию Российской Федерации. "В целях недопущения нарушения сроков таможенного оформления, таможней проведены мероприятия по оптимизации работы смен на подчиненных таможенных постах в части их усиления за счет прикомандирования должностных лиц с других таможенных постов, изменения графика работы должностных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все почтовые отправления проходят таможенный контроль с использованием рентгеноскопического оборудования. "Инспектор выявляет запрещенные или ограниченные к пересылке в международных почтовых отправлениях товары. Это могут быть лекарства, содержащие запрещенные вещества, контрафакт, алкогольная и табачная продукция, растения и семена без разрешительных документов, ножи и спортивные луки, которые могут быть отнесены к оружию, "шпионские" товары", - сообщили в пресс-службе.

По данным Центральной почтовой таможни, за 11 месяцев на таможенных постах было выявлено более 4 тыс. посылок с подобными товарами.