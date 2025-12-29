В Дагестане наградили учительницу, спасшую детей в одинцовской школе

Глава республики Сергей Меликов подписал указ о награждении медалью "За проявленное мужество" Алины Фейзуллаевой

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о награждении медалью "За проявленное мужество" Алины Фейзуллаевой, спасшей детей при нападении на школу в Одинцове. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов.

"Учитель Успенской средней общеобразовательной школы города Одинцово Московской области Алина Фейзуллаева за смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга награждена медалью "За проявленное мужество". Указ о высокой региональной награде подписал глава Дагестана Сергей Меликов", - написал он.

Курбанов сообщил, что Фейзуллаева является уроженкой села Хуряк Табасаранского района. "В час трагедии в одинцовской школе она проявила самообладание, не поддалась панике, укрыла детей в классе, тем самым обеспечила их безопасность. Ее решительность помогла избежать в той ситуации еще больших жертв. <…> Ваш поступок - пример истинного человеческого достоинства", - написал глава района.

Ранее глава Дагестана сообщил, что учителя отметят региональной наградой. Во время телефонного разговора с педагогом он выразил соболезнования в связи с гибелью одного из учеников.

Утром 16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2. В результате погиб ученик четвертого класса, ранения получил охранник. Нападавший был задержан, он является 15-летним учеником этой школы.