Врач назвала рекомендуемую порцию мандаринов в день

Взрослым не рекомендуется есть более 0,5-1 кг в сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Переедание мандаринов может привести к обострению гастрита, не рекомендуется есть более 0,5-1 кг в день для взрослого. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

"Чрезмерное употребление мандаринов (более 0,5-1 кг в день для взрослого) может стать серьезным провоцирующим фактором и вызвать обострение гастрита, если предрасположенность или болезнь уже есть", - сказала она.

Тарасова отметила, особенно кислые сорта мандаринов содержат много органических кислот, например, лимонную и аскорбиновую. Это напрямую раздражает слизистую оболочку желудка и может повышать общую кислотность желудочного сока. Кроме того, в кожуре и мякоти содержатся вещества, стимулирующие выработку желудочного сока. У здорового человека это может вызвать изжогу, боль и дискомфорт, а у человека с гастритом или язвой - спровоцировать резкое обострение, усиление болей и даже кровотечение.

"Ешьте мандарины после основного приема пищи и ни в коем случае не натощак, в количестве 3-5 штук в день. При наличии диагноза "гастрит" или "язва" в анамнезе - строго следуйте диете и ограничьте потребление", - подытожила врач.