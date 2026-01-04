В Минздраве рассказали о питании для укрепления иммунитета зимой

Главный внештатный специалист-диетолог Виктор Тутельян рекомендовал есть белковую пищу и много витаминосодержащих продуктов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянам рекомендуется есть белковую пищу и много витаминосодержащих продуктов, чтобы укрепить иммунитет в период холодов, сообщил ТАСС академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Это обычно белковая пища, полноценный провитаминный состав - овощи, фрукты обязательно", - сказал Тутельян.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшие недели в РФ ожидается рост числа случаев заболевания гриппом.