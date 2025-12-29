МВД: экс-депутат из Финляндии и его жена получили в России статус беженцев

Ано Туртиайнен выступал за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления последней в НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Политик из Финляндии Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен получили статус беженцев в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"К моим коллегам из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве обратились Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен с ходатайством о признании беженцами на территории Российской Федерации", - сказала она.

Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию "Власть принадлежит народу", выступал за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления последней в НАТО. Он и его семья подверглись преследованиям со стороны финских властей. "Экс-депутат отметил, что он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО. После этого жизнь его семьи стала очень трудной", - добавила Волк.

Удостоверения беженцев семье Туртиайнен выдал начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве Алексей Журин.