Международный фестиваль молодежи пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге
18:04
обновлено 18:20
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в 2026 году мероприятие состоится в сентябре.
"В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в городе Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи", - говорится в документе.