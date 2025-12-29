Международный фестиваль молодежи пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в 2026 году мероприятие состоится в сентябре.

"В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в городе Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи", - говорится в документе.