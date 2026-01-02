Иммунолог Рябова рассказала, как поддержать иммунитет

Соблюдение режима сна и отдыха поможет избежать негативных последствий для здоровья, сообщила научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Особенных средств, которые могли бы повысить состояние иммунной системы человека, нет. Однако соблюдение режима сна и отдыха поможет избежать ряда негативных последствий для здоровья, сообщила ТАСС аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

"Нет, никаких волшебных таблеток, поднимающих иммунитет, не существует. Ваше состояние иммунной системы зависит от того, насколько с уважением вы относитесь к своему телу. То есть здесь обязательно должен быть хороший сбалансированный сон, полноценное питание, адекватный режим труда и отдыха. И тогда с иммунной системой все будет прекрасно. Необходимо хорошо есть, хорошо спать и поменьше нервничать, нового ничего не придумали", - пояснила она.

Врач отметила, что в первую очередь необходимым является соблюдение режима, ведь в новогоднюю ночь многие отмечают праздник до утра и потом высыпаются в последующие новогодние дни. Резкая перестройка после завершения выходных дается организму достаточно тяжело, он переживает стресс. "Поэтому, зная, когда закончатся ваши выходные, необходимо очень мягко, плавно перестраивать режим сна, отдыха и бодрствования в привычные часы. Для того, чтобы к моменту выхода на работу или учебу можно было лечь пораньше, чтобы пораньше встать", - отметила она.

Рябова уточнила, что также важный элемент для поддержания здоровья в период праздников - одеваться по погоде. Такой ответственный подход, особенно при прогулках на свежем воздухе, поможет избежать простуды и переохлаждения.