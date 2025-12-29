К акции "Новый год в каждый дом" за первую неделю присоединились 45 тыс. человек

Она продлится до 12 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 45 тыс. человек присоединились за первую неделю проведения к акции Росмолодежи "Новый год в каждый дом", заявил глава федерального агентства Григорий Гуров.

"За первую неделю к акции присоединилось уже более 45 тысяч человек и 78 регионов России. В числе первых участников - 299 вуза, 390 ссузов и более 12 тысяч школ, а также первичные отделения Движения первых. Акция пройдет по всей России и в новогодние праздники, чтобы дети, ветераны Великой Отечественной войны, родные и близкие участников СВО и сами военнослужащие, а также люди, которые в праздники продолжают трудиться, почувствовали поддержку", - приводит пресс-служба Росмолодежи слова Гурова.

Он напомнил, что в организации мероприятий помогают добровольцы "Мы вместе", волонтеры-медики, волонтеры Победы, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), участники Движения первых.

На платформе Добро.рф создана страница с форматами акции, на сайте можно найти список доступных мероприятий в своем регионе, к которым можно присоединиться и зарегистрироваться через платформу.

В Росмолодежи рассказали, что в детской больнице имени З. А. Башляевой в Москве прошел "Десант Дедов Морозов". Добровольцы ВСКС в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек спустились с крыш больниц и детских домов при помощи альпинистского снаряжения и поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили подарки. В акции Движения первых "Российский детский Дед Мороз" уже проведено более 22 тыс. мероприятий. В акции "Волшебные варежки" участники движения собирают теплые вещи для детей из малообеспеченных семей, школ-интернатов и домов ребенка.

Всероссийская акция "Новый год в каждый дом" продлится до 12 января. Она объединит детей и взрослых, общественные организации, волонтерские движения, ведомства и компании по всей стране и подарит настоящее волшебство тем, кто в нем нуждается, добавили организаторы акции.