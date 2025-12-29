В Москве снежный покров может увеличиться на 4 см в предпоследнюю ночь года

В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Величина снежного покрова в Москве может увеличиться на 4 см предстоящей ночью, которая станет предпоследней ночью уходящего года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Согласно последним прогностическим данным, предстоящей ночью на фоне облачной погоды ожидается снег, при этом количество осадков может составить до 2-3 мм, а прирост снега - до 4 см", - сказал собеседник агентства. Предварительные расчеты метеорологов показывают, что наиболее активным снегопад может стать во второй половине ночи и к утру. В целом, по данным на минувшее утро, высота снежного покрова в столице составляла от 11 до 15 см, по области - от 11 до 20 см.

Что же касается температуры воздуха, то она ожидается на уровне 7-5 градусов ниже нуля, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 1-6 м/с. В Московской области синоптики также ожидают снег, а столбики термометров покажут от минус 9 до минус 4 градусов.

При этом в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, объявленный из-за возможного образования гололедицы на дорогах. "Данный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до 21:00 мск 31 декабря", - заметил собеседник агентства.