Ульяновские студенческие семьи получат 200 тыс. рублей при рождении ребенка

Получение единовременных выплат начнется с 2026 года

УЛЬЯНОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти с 2026 года вводят единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей для молодых студенческих семей при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"Поручил предусмотреть со следующего года новую единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей для молодых студенческих семей при рождении ребенка", - сказал он.

Губернатор уточнил, что мера поддержки будет доступна семье, если оба родителя или единственный родитель до 35 лет включительно учатся в вузах или учреждениях среднего профессионального образования на любой форме обучения. Получение единовременных выплат начнется с 2026 года.