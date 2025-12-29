Путин подписал указ о проведении ежегодно Международного муниципального форума
19:28
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Международного муниципального форума.
"Постановляю установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, форум будет проводиться "в целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований". Для его проведения утвержден организационный комитет, председателем которого назначен вице-премьер РФ Алексей Оверчук.