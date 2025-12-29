Мурашко: процесс получения лекарств по "Почте России" запустят в 2026 году

Министр здравоохранения РФ добавил, что в части вопроса передвижных аптечных пунктов очень важна система сохранения качества лекарства

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск возможности получения лекарственных препаратов через "Почту России" станет возможным уже в 2026 году, на текущий момент таким способом реализуются медизделия. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Почти 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов сегодня реализуют по стране лекарственные препараты. Это решение абсолютно для нашей страны я считаю необходимым. Второе - это доставка лекарственных препаратов нетермолабильных, поскольку они должны быть доставлены качественно. И поэтому использование "Почты России" здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", - сказал он.

Министр добавил, что в части вопроса передвижных аптечных пунктов очень важна система сохранения качества лекарства.