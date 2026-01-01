Диетолог Залетова рассказала, как после застолья восстановить водно-солевой баланс

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. После бурного застолья прежде всего необходимо восстановить водно-солевой баланс при помощи минеральной воды. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Самое главное - это восстановление водного баланса. Минеральная вода без газа. Например, щелочная, типа "Боржоми", но выпускаем газ, либо какие-то другие виды. Нам нужно восстановить водно-солевой баланс и бороться с так называемым ацидозом. Пьем небольшими глотками в течение всего утра. Можно добавить лимончик или ягоды для ощущения вкуса", - сказала Залетова.

Она добавила, что в случае, если человек испытывает тошноту, признаки интоксикации, можно использовать энтеросорбенты. Например, активированный уголь, энтеросгель или любые другие современные средства. Следующим шагом станет легкое восполнение энергии.

"Если съесть полноценный завтрак невозможно, попробуйте куриный или овощной бульон, бананы, курагу. Первое поможет насытить, также восстановить водный баланс и обволакивает ЖКТ. Бананы и курага - хороший источник калия, который также помогает при передозировке алкоголем. Хорошо работает компот из сухофруктов", - говорит эксперт.

Также она рекомендовала принять витамины С и группы В либо в виде продуктов, либо в виде дополнительных добавок. "Что мы не делаем, это, конечно же, не опохмеляемся, не пьем еще одну дозу алкоголя, так как это лишь отсрочит окончательную детоксикацию и усугубит проблему. Ну и старайтесь не пить кофе натощак, так как он усилит обезвоживание и увеличит нагрузку на сердце", - советует Залетова.

