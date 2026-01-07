Главный врач Коваленко рассказал о мерах профилактики обморожения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Часто обморожения происходят незаметно, человек может не заметить его признаков. Очень важно подбирать теплую одежду для прогулок, рассказал ТАСС главный врач университетской клинической больницы №5 Сеченовского университета, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Коваленко.

"Обморожения или переохлаждения - это скрытый риск новогодних праздников. Чаще всего страдают открытые участки тела: это кисти, пальцы, ноги, уши, нос, щеки. При этом обморожение происходит достаточно незаметно, потому что мы не сразу замечаем, что это произошло. Сначала снижается чувствительность, потом появляются ощущения онемения и только после этого мы понимаем, что мы переохладились, важно этого не допускать", - сказал он.

По словам Коваленко, в качестве мер профилактики не следует находиться долго без движения во время прогулок или при участии в массовых мероприятиях на улице. Неподходящая одежда или обувь, которая не рассчитана на длительное пребывание в холодный период, могут быть опасны. Так, тесная обувь или перчатки передавливают мягкие ткани и ухудшают кровообращение. Таким образом, вероятность обморожений увеличивается.

"Когда совсем на улице холодно, важно одеваться по принципу слоев: использовать несколько видов одежды или носить термобелье. И стоит стараться делать перерывы во время прогулок по улице для согревания. Если что-то сильно беспокоит: побледнение кожи, потеря чувствительности, боль при согревании, то надо обратиться за медицинской помощью. И, конечно же, надо помнить, что если есть подозрение на обморожение, нельзя активно растирать кожу чем-то, это приведет к ее повреждению. В таких случаях важно будет обратиться к специалистам за медицинской помощью", - заключил он.