Мэр Днепропетровска обвинил уклонистов в мусорном кризисе

По словам Бориса Филатова, прячущиеся дома мужчины заказывают доставку еды и другие вещи, из-за чего количество мусора "растет просто в геометрической прогрессии"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Проблема с ростом мусора возникла в Днепропетровске (украинское название - Днепр) на юго-востоке Украины. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, обвинив в этом большое число мужчин, скрывающихся от принудительной мобилизации по домам.

"Есть проблема - большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии", - сказал он на видео, которое опубликовало издание "Страна" в Telegram-канале.

При этом градоначальник пояснил, что сложилась ситуация "идеального шторма", когда висит "задолженность, количество мусора растет, водителей мусоровозов все меньше и меньше". "Это реальная проблема. И эта проблема - системная. А причины я вам сказал", - заключил Филатов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных.