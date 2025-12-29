На Поклонной горе открывается фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

Гостей ожидает парад Дедов Морозов, карнавальные шествия и выступление Авраама Руссо

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", гостей которого ожидает парад Дедов Морозов, карнавальные шествия и выступление Авраама Руссо, открывается 30 декабря в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

"В этом году тема фестиваля - легендарная сказка "Буратино", воплощенная в ледяных и песочных скульптурах, театральных постановках, интерактивных зонах и праздничных шествиях. Еще одним из интерактивных уголков фестиваля станет красочная "Улица Ангела", созданная по мотивам одноименного фильма режиссера Александра Ковтунца, премьера которого ожидается весной 2026 года. На ней можно будет оставить послание с просьбой Ангелу, сделать фото с ледовыми крыльями и прокатиться на новогодней карусели", - сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль начнет работу в 11:30, на площадке гостей встретят музыка, аниматоры, ходулисты и артисты уличного театра. Также в программе танцевальные баттлы, хороводы, уличные гуляния, парад Дедов Морозов, шоу на большой сцене и карнавальные шествия. В 18:30 состоится творческий эксперимент, артист Авраам Руссо впервые выступит в роли скульптора, создавая произведение изо льда. Он же завершит праздничный день своим музыкальным поздравлением в 20:00.

В дальнейшем каждый день на сцене в 20:00 будут проходить вечерние музыкальные программы с участием популярных артистов. Среди хедлайнеров Гоша Куценко, Ирина Тонева, Тима Акимов, Soina и другие. Кроме того, впервые на фестивале желающие смогут пройти мастер-класс по созданию ледовой скульптуры под руководством профессиональных мастеров. Среди ледовых экспонатов гости смогут увидеть и скульптуру информационного агентства ТАСС.

Мероприятие продлится до 11 января. Организаторами выступают общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке департамента культуры города Москвы и Госкорпорации "Ростех". ТАСС - официальный информационный партнер.