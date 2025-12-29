К зимней сессии в России появится добровольная сдача экзаменов по биометрии

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сервис дистанционной сдачи экзаменов по биометрии скоро появится в России, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Опция будет добровольной, ее запустят к ближайшей зимней сессии в пилотных вузах.

"Учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили в аппарате.

Подлинность результатов экзаменов будет гарантирована, при этом таким образом дистанционная сдача будет упрощена. Использование нового сервиса - добровольное, в РФ законодательно запрещена любая дискриминация тех, кто решил не регистрировать свои биометрические данные, напомнили в аппарате Григоренко. Учащиеся могут выбрать очный или любой иной способ сдачи, предусмотренный вузом.

"В итоге вузы получают надежный инструмент для проведения дистанционных экзаменов, а студенты - возможность честно и удобно подтверждать свои знания в онлайн-формате, сохраняя право выбора способа сдачи экзаменов", - сочли в аппарате.