ТАСС: воздушное движение вновь ограничили около резиденции Трампа во Флориде

Задержаны вылеты нескольких рейсов из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич, сообщили авиадиспетчеры

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Воздушное движение снова ограничили в районе поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где проходит его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Воздушное движение вновь ограничено - это касается как непосредственно авиатрасс, так и вылета самолетов из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее аналогичные ограничения воздушного движения отмечались во время встречи в Мар-а-Лаго американского президента с Владимиром Зеленским.

В частности, пояснил источник, закрыт один из коридоров, по которому самолеты обычно следуют в направлении Багамских островов и Атлантики. Кроме того, в расположенном недалеко от поместья международном аэропорту отмечаются задержки в вылете рейсов. "В настоящее время задерживается с отправкой порядка десяти рейсов", - заметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что всех пользователей воздушного пространства заранее проинформировали о возможных временных ограничениях, которые "могут быть изменены в последний момент".