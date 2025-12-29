Латвия завершила строительство забора на границе с Россией

Построено 280 км заграждения, ввели в эксплуатацию 72 км, сообщили в строительной компании Valsts Nekustamie Ipasumi

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images, архив

ВИЛЬНЮС, 30 декабря. /ТАСС/. Латвия завершила проект по строительству забора на границе с Россией и Белоруссией в целях борьбы с нелегальной миграцией, сообщили в латвийской строительной госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

"В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 км забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено. В настоящее время введено в эксплуатацию 72 км из ранее построенного участка ограждения (99 км)", - говорится в пресс-релизе компании.

В заявлении также приводятся слова главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, который заявил, что завершение строительства пограничного забора способствует безопасности народа страны. Латвия, по мнению Козловскиса, якобы противостоит "давлению организованной нелегальной миграции, поддерживаемой агрессивными соседними странами".

Он отметил, что конечной целью для Латвии в этом направлении является создание самой современной пограничной службы на границе ЕС.