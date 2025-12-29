Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Если баллов и стажа не хватает для назначения страховой пенсии, граждане смогут их докупить, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне пенсионного возраста могут при желании докупить недостающие стаж и баллы, если их не хватает для назначения страховой пенсии, стоимость одного такого балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих россиян накапливаются ежегодно (до 10 баллов в год). Как отметила Стенякина, если оказывается, что баллов не хватает, то "можно подать в Соцфонд заявление на добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию и докупить баллы".

"В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей", - сказала депутат. В 2025 году эта стоимость составляет 60,4 тыс. рублей.

"Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", - сказала Стенякина.

Заявление можно подать на "Госуслугах" или очно в отделении Соцфонда, на его сайте или письмом. Сделать это можно, если человек официально не трудоустроен и не получает баллы по отчислениям от работодателя. В заявлении нужно будет указать основание для постановки на учет. Например, гражданин может быть самозанятым, ИП или платить взносы за неработающую супругу, объяснила депутат.

Как отметила Стенякина, если заявление одобрено, СФР предоставит реквизиты для оплаты, по ним можно перечислить всю сумму за год или частями за каждый месяц. Кроме того, рассчитать точный размер добровольных страховых взносов для приобретения недостающих баллов поможет калькулятор приобретения ИПК и стажа на сайте СФР.