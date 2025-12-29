На Камчатке машины правительства и столицы края развозят людей в режиме такси

Автомобили можно узнать по табличкам с официальным гербами края и города, а также маршрутом следования

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. По столице Камчатского края в режиме такси для развоза граждан после циклона курсируют 20 служебных автомобилей автопарков правительства региона и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По решению главы региона Владимира Солодова, 30 декабря служебный автотранспорт правительства Камчатки работает в режиме такси для перевозки жителей и гостей Камчатки в условиях некачественной расчистки города после мощного циклона.

"Машины перевозят граждан в пиковые нагрузки на дорогах с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Всего задействовано 20 транспортных средств: по 10 единиц от краевого правительства и от администрации регионального центра", - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Автомобили можно узнать по табличкам с официальным гербами края и города, а также маршрутом следования. Они курсируют по всему городу.

Циклон подошел на юг Камчатки 26 декабря, он принес на полуостров сильную метель и порывистый ветер. Пик циклона пришелся на 27 декабря, были отменены занятия в школах, детские утренники и новогодний спектакль в краевом театре кукол. На дорогах была практически нулевая видимость, в настоящий момент дорожники устраняют последствия удара стихии. 30 декабря город снова сковали многокилометровые пробки.