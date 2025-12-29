В новогоднюю ночь в Петропавловске-Камчатском ожидается новый циклон

Он не принесет серьезных последствий, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Новый циклон ожидается в Петропавловске-Камчатском в новогоднюю ночь, однако он не принесет таких серьезных последствий, как предыдущий. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

"Предыдущий мощный циклон ушел на север, но на подходе новый, который, конечно, не принесет такого количества осадков, как предыдущий, но все же в новогоднюю ночь в Петропавловске-Камчатском ожидаем небольшой снег, облачность и ветер порывами до 15 м/с. Примерно такая же погода будет первую половину новогодних праздников, серьезной непогоды пока не ожидается", - рассказала Приходько.

По ее словам, количество осадков с начала декабря в столице Камчатки превысило норму на 316%, в последний мощный циклон выпало 106 мм осадков, что составляет 91% нормы. Дорожники в Петропавловске-Камчатском устраняют последствия удара стихии, город сковали многокилометровые пробки.