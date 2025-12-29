В ОП допустили введение в России безусловного базового дохода

В РФ есть все условия и основания для этого, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Введение безусловного базового дохода в России возможно, для этого есть все условия. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я думаю, что [это] возможно. И в принципе для этого есть все условия, основания", - сказал он, комментируя идею введения безусловного базового дохода.

Однако, продолжил Рыбальченко, сама по себе эта мера вряд ли кардинально улучшит демографическую ситуацию. "Мы исследовали опыт других стран, которые применили этот принцип. Могу сказать, что на демографических показателях это слабо отражается", - отметил он.

Общественник подчеркнул, что на повышение рождаемости влияет комплексная поддержка многодетности.

"Концентрация ресурсов дает результат. А когда мы просто эти ресурсы раскладываем по всем семьям через базовый доход, безусловно, мы создаем определенные условия для развития общества, делаем так, чтобы семьи не думали о минимально необходимых ресурсах на ребенка. Но в то же время, что это нам дает с точки зрения демографии? - сказал собеседник агентства. - Нам важна концентрация на тех семьях, которые разделяют ценности государства и восстановление воспроизводства населения".