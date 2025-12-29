На Камчатке умер знаменитый охотовед Владимир Шаблий

Он отгонял медведей от населенных пунктов и отстреливал агрессивных особей, которые заходили в города региона

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Знаменитый охотовед Владимир Шаблий, который много лет занимался отпугиванием медведей из населенных пунктов и отстрелом агрессивных особей, ушел из жизни на Камчатке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Ушел из жизни знаменитый камчатский охотник с более чем 40-летним стажем Владимир Шаблий. Владимир Викторович знал Камчатку так, как дано немногим, но запомнят его не только как профессионала своего дела. В первую очередь он был неравнодушным, открытым и по-настоящему хорошим человеком. К нему тянулись люди, у него учились, его уважали. Искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всех нас. Светлая память", - написал Солодов.

Владимир Шаблий вел популярный в регионе Telegram-канал, где рассказывал о случаях встречи человека с медведями, активно комментировал поведение хищников. Он отгонял их от населенных пунктов и отстреливал агрессивные особи, которые заходили в города Камчатки.