В Москве 31 декабря и в начале января ожидается похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что до конца года в московском регионе сохранится гололедица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Понижение температуры прогнозируется 31 декабря и 1 января в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 31 [декабря] понижение подтверждается, но снежок совсем небольшой. В Москве ночная температура 8 10, в области до [минус] 13 градусов. Ну, а дневная температура 31-го ненамного отличается от ночной, минус 7-9, по области до 11 градусов", - сказал Вильфанд.

Он также предупредил, что до конца года в московском регионе сохранится гололедица.

Ночью 1 января в Москве будет минус 13-15, по области до минус 17, небольшой снег, ветер преимущественно западный, 3-4 м/с. Дневная температура тоже низкая, максимальная - минус 11-13, облачно, небольшой снег.

Холодная погода сохранится и 2 января. Ночью минус 14-19, небольшой снег. Днем температура повысится до минус 5-10 градусов.