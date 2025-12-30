Врач Тарасова рассказала, что есть на Новый год следящим за фигурой

Нежирные белковые продукты, овощи и сыры помогут не набрать лишние килограммы в период новогодних застолий, сообщила доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нежирные белковые продукты, овощи и сыры помогут не набрать лишние килограммы в период новогодних застолий, при этом минимизировать следует потребление салатов с майонезом и жареного мяса. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

"Главный принцип - не голодать и выбирать "умные" альтернативы. Делайте ставку на нежирные белковые продукты: это могут быть отварная или запеченная курица; холодец или заливное на курином или говяжьем бульоне (желатин полезен для суставов); морепродукты (креветки, кальмары, мидии); нежирная рыба (запеченная или слабосоленая). Овощные нарезки и салаты могут быть заправлены натуральным йогуртом, лимонным соком или небольшим количеством оливкового масла. Оливье же можно сделать в "фитнес-версии": с куриной грудкой, йогуртом и без колбасы/ майонеза. Из сыров выбирайте брынзу, адыгейский, фету или другие рассольные сыры - они менее калорийны", - сказала она.

Врач также добавила, что осознанно и дозированно следует употреблять колбасы и копчености. Разрешить себе можно один-два ломтика "для вкуса", а не как основное блюдо. Традиционный новогодний салат "сельдь под шубой" также можно преобразить: лучше есть верхний слой, где меньше майонеза. При этом соленья, такие как огурцы, грибы и помидоры хороши для микрофлоры, но задерживают жидкость из-за большого содержания соли.

Минимизировать или пропустить врач предлагает салаты с большим количеством майонеза, жирной колбасой и картофелем, жирное жареное мясо, выпечку и торты с кремом. "Лучшая альтернатива - фруктовые нарезки, желе, муссы из ягод. Начинайте трапезу с большого стакана воды и порции овощей. Это заполнит желудок и снизит аппетит. Ешьте медленно, тщательно пережевывая", - порекомендовала она.