В ОП РФ рассказали, кому положена досрочная пенсия

Правом выйти на пенсию раньше обладают педагоги и медики с большим стажем, военные, силовики, космонавты, артисты и многодетные матери

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Многодетные матери, военные, педагоги и медики с большим стажем имеют право выйти на пенсию досрочно, раньше общего пенсионного возраста. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Выйти на досрочную пенсию могут педагоги с 25-летним стажем, медики с 25-летним стажем в сельской местности или 30-летним стажем в городах либо смешанным стажем", - сказал эксперт.

Также в списке - "военнослужащие, силовики, космонавты, артисты балета и театра". Для них условия варьируются.

Многодетные матери тоже имеют право уйти на пенсию раньше: с тремя детьми - в 57 лет, с четырьмя - в 56 лет, с пятью и более - в 50 лет. "Хочу обратить внимание, что с 2026 года в стаж женщин будут включать всех детей", - подчеркнул Машаров. Раньше при оформлении пенсии учитывался только уход за четырьмя детьми.

Льгота действует и для родителей или опекунов детей-инвалидов. "Женщины выходят на пенсию в 50 лет при минимальном стаже 15 лет, мужчины - в 55 лет при минимальном стаже 20 лет. Право на досрочную пенсию есть только у одного родителя или опекуна", - пояснил эксперт.

Условия труда

Среди других оснований - тяжелые условия труда, длительный стаж, работа на Севере. "Стаж с тяжелыми и вредными условиями труда: женщины выходят на пенсию в 45-50 лет, мужчины - в 50-55 лет. Длительный стаж: мужчины, отработавшие 42 года, и женщины, отработавшие 37 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше - в 58 и 63 года соответственно. Люди, отработавшие на Крайнем Севере 15 лет или 20 лет в регионах, к нему приравненных, выходят на пенсию на пять лет раньше. Женщины - в 55 лет, мужчины - в 60 лет", - рассказал Машаров.

Люди, потерявшие работу, могут выйти на пенсию на два года раньше срока. "Предложить отправить на пенсию может только Центр занятости населения. Более того, это право, а не обязанность центра. То есть он может им не воспользоваться", - объяснил член ОП РФ.