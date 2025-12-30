Россияне с 2026 года в паспорте по желанию могут проставить шесть отметок

В перечень таких отметок входят данные об идентификационном номере налогоплательщика, о номере записи единого федерального информационного регистра, регистрации и расторжении брака, а также о выданных за пределами страны действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Шесть отметок можно будет проставить по желанию в российском паспорте с 1 января 2026 года, при этом вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что такие отметки проставляются налоговыми органами РФ, МВД и его территориальными органами при наличии таких сведений. Кроме того, в соответствии с положением о паспорте, в нем можно по желанию указать данные о регистрации и расторжении брака, сделать это можно в органах ЗАГС, а также в МВД и его территориальных органах, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах - в МВД.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел, а также в многофункциональных центрах в паспорте можно проставить отметку о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, за пределами страны. Добровольно также можно проставить в паспорте отметку о группе крови и резус-факторе. Сделать можно это в медицинских организациях государственной (муниципальной) системы здравоохранения.