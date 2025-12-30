Вильфанд: в Москве высота снежного покрова к Новому году будет около 20 см

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова к Новому году в Москве достигнет примерно 20 см. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Как и прогнозировалось, к Новому году в Москве высота снега будет около 20 см", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что на реперной станции ВДНХ высота снежного покрова составляет 15 см, и в ближайшие дни она будет только увеличиваться. При этом уже сейчас на севере и северо-западе Московской области - в Клину, Дмитрове, Новом Иерусалиме, Волоколамске - высота сугробов достигла 20 см.