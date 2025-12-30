Мизулина назвала свою свадьбу в Донецке спонтанной

Идея зарегистрировать отношения возникла в ходе совместной поездки на Донбасс, рассказала глава Лиги безопасного интернета

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свадьба заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в Донецке не была спланирована. Идея появилась в ходе совместной рабочей поездки на Донбасс, сообщила ТАСС руководитель ЛБИ.

"Мы действительно поехали в рабочую поездку в Донецк для того, чтобы провести встречу со школьниками. В ходе этой поездки у нас появилось решение зарегистрировать наши отношения. Предложение Ярослав мне сделал намного раньше. И мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Все сошлось в ходе поездки на Донбасс", - сказала Мизулина.

Она добавила, что поездка была непростой. По ее словам, все держалось в большом секрете, чтобы не произошло утечки информации, потому что постоянно в адрес главы ЛБИ и ее мужа поступают угрозы с территории Украины.

Она также поделилась, что скоро супруги будут праздновать годовщину отношений. "Мы будем отмечать это событие в близком кругу, в кругу родных, с родителями, с нашими друзьями. Но это не будет каким-то масштабным светским событием. Без камер, без СМИ, без какого-то пафоса, как это часто бывает у наших чиновников и публичных людей. Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств. Гибнут постоянно люди, и это будет неправильно. В этом наша общая семейная позиция", - уточнила Мизулина.

В Telegram-канале певца 5 ноября появилась информация о том, что пара вступила в брак в донецком ЗАГСе.