"Авито": получить 13-ю зарплату в 2025 году надеются 40% россиян

Наиболее уверены в получении бонуса топ-менеджеры, сотрудники маркетинга и PR и юристы, говорится в результатах исследования "Авито работа" и "Авито реклама

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 40% россиян надеются на получение 13-й зарплаты в 2025 году. Наибольшее количество таких ожиданий высказали респондентов из Казани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Москвы. Это следует из совместного исследования "Авито работа" и "Авито реклама", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно результатам исследования, 40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года", - говорится в сообщении.

Среди различных возрастных групп наиболее уверены в получении годовой премии сотрудники в возрасте 25-34 лет - почти половина (47%) из них отметили свои ожидания. Аналогичные надежды высказывают зумеры 18-24 лет (45%) и миллениалы 35-44 лет (42%). Чаще всего такими ожиданиями делились респонденты из Казани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Москвы, уточняется в опросе.

Профессиональная принадлежность также оказывает значительное влияние на ожидания. Наиболее часто рассчитывают на годовой бонус представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), юристы (52%), инженеры и научные работники (50%), IT-специалисты (49%), мастера персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%), отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, 52% работающих россиян когда-либо получали 13-ю зарплату или годовой бонус. Чаще всего размер выплат не превышал месячный оклад: 12% респондентов получили премию менее половины оклада, 12% - половину, и 12% - равную одному месячному окладу. Более крупные суммы были реже: 4% получили полтора оклада, 3% - два оклада, и еще 3% - более двух окладов.

Также 65% респондентов выбирают работу по уровню дохода, 59% - по графику. Условия труда (34%) и соцпакет (28%) важны реже, а возможности для роста значимы для 25%, уточняется в исследовании.

Опрос проводился среди семи тысяч россиян.