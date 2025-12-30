Колокольцев поздравил сотрудников МВД с наступающим Новым годом

Министр внутренних дел отметил положительную динамику в борьбе с преступностью, указав на стабильно высокие показатели раскрываемости

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с наступающим Новым годом, отметив результаты работы ведомства по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

"В уходящем году сотрудниками органов внутренних дел проведена большая работа по обеспечению правопорядка, в том числе в ходе масштабных мероприятий в ознаменование 80-летия Великой Победы и прошедших международных экономических форумов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк.

Колокольцев отметил положительную динамику в борьбе с преступностью, указав на снижение отдельных видов преступлений и стабильно высокие показатели раскрываемости.

Министр выразил благодарность личному составу за добросовестное исполнение служебных обязанностей, подчеркнул значимость поддержки со стороны родных и близких сотрудников, а также поблагодарил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь. Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам органов внутренних дел.

Глава МВД пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.