Мирошник: 10 россиян за неделю погибли от ударов ВСУ

Почти 70 человек получили ранения, среди них трое детей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. 10 жителей субъектов РФ на минувшей неделе погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, почти 70 человек, в том числе трое детей, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов <...> ранены 67 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, погибли 10 человек. <…> На прошедшей неделе атаки украинских дронов привели к травмированию и гибели 61 мирного жителя - это четыре из каждых пяти пострадавших", - сказал он.

Мирошник уточнил, что больше всего мирных жителей пострадало в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС), используя БПЛА, наносили удары по гражданским объектам российских регионов как вблизи линии боевого соприкосновения, так и на значительном удалении от зоны военных действий. Целями атак становились жилые дома и придомовые территории, объекты топливно-энергетического комплекса, административные здания, образовательные учреждения, торговые павильоны, гражданский автотранспорт мирных жителей, снегоуборочная техника", - отметил собеседник агентства.

Представитель российского МИД также добавил, что на минувшей неделе противник продолжал дистанционно минировать гражданские объекты, места массового посещения, а также размещать взрывные устройства в черте населенных пунктов. Так, в ДНР при детонации взрывного устройства погиб 53-летний мужчина, еще два мирных жителя, в том числе 70-летняя женщина, получили ранения.