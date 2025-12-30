Эксперт Колесникова рассказала, для кого салаты с майонезом особенно вредны

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Традиционные новогодние салаты с майонезом по-разному влияют на здоровье людей в зависимости от их генов. У одних жиры из такой еды усваиваются быстрее, чем у других, что повышает риск набора веса и болезней сердца. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета "Национального центра генетических исследований (Mygenetics)" Ирина Колесникова.

"Ген CD36 (ген рецептора жирных кислот) не только является сенсором жирного вкуса, но и отвечает за усвоение жиров в кишечнике. Определенные его варианты снижают чувствительность к жирному вкусу, из-за чего человек потребляет больше жирной пищи, что становится фактором риска атеросклероза, ожирения и диабета второго типа", - сказала она.

Еще один важный ген - FABP2 (ген белка, связывающего жирные кислоты в кишечнике) - влияет на скорость усвоения жиров. "Его разные варианты по-разному работают: у кого-то жиры усваиваются активнее, особенно насыщенные жиры. Это влияет и на риск набрать лишний вес", - добавила Колесникова.

Также она рассказала про ген CETP, который переносит холестерин. Он перемещает холестерин из "хорошей" формы в "плохую". "Майонез опасен в первую очередь большим количеством насыщенных жиров, а не только холестерином. Тем, у кого нет благоприятных вариантов этого гена, майонезом злоупотреблять определенно не стоит", - подчеркнула специалист.

По словам эксперта, существуют и другие гены, которые влияют на то, как организм перерабатывает жиры и холестерин. Все это важно учитывать при оценке того, насколько вредна жирная пища для конкретного человека.