В большинстве регионов Северо-Запада ожидаются снег и минусовая температура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В последний рабочий день 2025 года на территории большинства регионов СЗФО ожидаются осадки в виде снега и минусовая температура, сообщили синоптики.

В Мурманской области погоду будет определять юго-западная периферия циклона в Баренцевом море. По региону ожидается временами снег, на севере области местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха минус 5-10 градусов, при прояснениях - до 18 градусов мороза. В соседней Карелии в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 7-12, местами до минус 16 градусов, днем минус 5-10 градусов.

В Архангельской области местами небольшой снег, туман. Температура минус 8-13 градусов, местами до минус 18-23. Местами по региону ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. В Ненецком автономном округе (НАО) местами небольшой снег, также гололедно-изморозевые отложения, ночью туман. Ветер южной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура минус 10-15 градусов, местами до минус 20, на западе округа до минус 5.

В Республике Коми морозы. В ночь на вторник при прояснениях подморозит до минус 26-31 градуса, днем в восточных районах ожидается до 18-23 градусов мороза, в западных - 13-18 градусов ниже нуля. Местами небольшой снег, гололед и изморозь, ветер 3-8 м/с. На территории Вологодской области властвует циклон, ночью подморозит до минус 16 градусов, днем - 6-11 градусов ниже нуля, небольшой снег.

В Псковской области в последний рабочий день пройдет небольшой снег, местами метель. Ветер северных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток минус 4-9 градусов. В Новгородской области ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью по области минус 6-11, днем минус 2-7 градусов.

В последний рабочий день года в Калининградской области ожидается пасмурная погода. Выпадет снег, временами переходящий в дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах нуля градусов.