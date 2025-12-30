Роскачество рекомендовало не хранить новогодние салаты дольше суток

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко посоветовала готовить в разумных, умеренных объемах, которые могут быть съедены за один-два приема пищи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодние салаты после застолья нельзя хранить больше суток, а с момента смешивания ингредиентов с соусом - дольше 12-18 часов. Об этом рассказала ТАСС директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Особенно внимательно нужно относиться к сложным, многокомпонентным холодным блюдам, заправленным майонезом, сметаной или другими соусами на их основе. Речь идет о всенародно любимых «Оливье», «Сельди под шубой», «Мимозе», салатах с крабовыми палочками. Даже при условии хранения в холодильнике при температуре не выше +4°С, их безопасный срок потребления строго ограничен 12-18 часами с момента смешивания всех ингредиентов с соусом. Важно понимать, что опасность создает не сам соус, а идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов, которая образуется при соединении отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с влажной заправкой", - пояснила она.

Эксперт рекомендовала готовить новогодние салаты в разумных, умеренных объемах, которые могут быть съедены за один-два приема пищи. Оптимально будет хранить ингредиенты и заправку отдельно, а смешивать их уже непосредственно перед подачей на стол. Заправленный салат не следует хранить более 12-18 часов в холодильнике, а нарезанные ингредиенты - не более 24 часов, отметили в Роскачестве.

Спеценко также отметила, что реальный срок годности часто оказывается еще меньше из-за нарушения температурного режима. "Самая распространенная ошибка - оставлять большую миску с салатом на праздничном столе на много часов. При комнатной температуре уже через 2-3 часа в таком блюде начинают активно размножаться бактерии, что делает его опасным для употребления, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто имеет ослабленный иммунитет", - отметила она.

По ее словам, крайне важно соблюдать элементарные санитарные правила в процессе готовки: тщательно мыть руки, использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, для овощей и зелени. Это предотвратит перекрестное бактериальное загрязнение, которое может свести на нет все усилия по правильному хранению.