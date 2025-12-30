На Урале в Новый год будет видно, как Луна закроет скопление Плеяды

Для наблюдения покрытий потребуется бинокль или телескоп с увеличением до 50 крат

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Жители Большого Урала сразу после захода Солнца вечером 31 декабря смогут наблюдать редкое астрономическое явление - покрытие ярких звезд рассеянного скопления Плеяды почти полной Луной. Для наблюдения покрытий потребуется бинокль или простейший телескоп с увеличением до 50 крат, сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"Вечером 31 декабря сразу после захода Солнца растущая, почти полная Луна окажется в рассеянном скоплении Плеяды и произойдет покрытие ярчайших звезд скопления Луной над Уралом. Луна движется по орбите вокруг Земли со скоростью около 1 км/с и смещается относительно звезд на один свой диаметр в течение часа. Покрытие звезд будет происходить неосвещенной, темной частью Луны. Так как Луна - самый яркий внеземной источник света ночью и ослепляет глаза, то для наблюдения покрытий потребуется бинокль или простейший телескоп с увеличением до 50 крат", - сказал он.

Ученый отметил, что в Екатеринбурге покрытия звезд Электра, Майя, Меропа и Альциона Луной произойдут в период с 14:49 до 15:52 по московскому времени. В Челябинске, Тюмени и Перми явление будет наблюдаться примерно в те же часы. В Уфе из-за светлого неба можно будет увидеть только три покрытия - почти одновременно Луна закроет Меропу и Майю - в 15:22 мск, а Альциону - в 15:47 мск. В Ханты-Мансийске и Салехарде покрытия звезд Электра, Майя, Меропа и Альциона ожидается с 14:57 мск до 16:09 мск.

В следующий раз подобное астрономическое событие произойдет лишь поздно вечером 19 апреля 2026 года в западной части неба низко над горизонтом.

По словам Санакоева, в рассеянном скоплении Плеяды около 1200 звезд, оно содержит как звезды гиганты и субгиганты, которые наблюдаются невооруженным глазом и в бинокль, так и звезды солнечных размеров и светимости, и меньшие звезды. Возраст скопления оценивается в 115 млн лет, расстояние до скопления составляет около 400 световых лет. При составлении звездных карт астрономы в прошлом часто выделяли это скопление в отдельное созвездие. Сейчас это скопление принадлежит созвездию Тельца.