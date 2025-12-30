В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Причиной стали сильный снег и обледенение

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с 9:00 30 декабря до 9:00 31 декабря из-за сильного снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует с 9:00 30 декабря до 9:00 31 декабря. Днем 30-го и ночью 31-го декабря местами ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.

В преддверии Нового года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область после длительной оттепели пришла зимняя погода. Температура будет понижаться постепенно, снежные осадки будут наблюдаться каждый день, а в новогоднюю ночь, по предварительному прогнозу, прекратятся, отметил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. Во время боя курантов в Петербурге ожидается от минус 5 до минус 9 градусов, а под утро станет еще холоднее - до минус 10-15, при этом ветра не будет. На новогодних каникулах также будет морозно и снежно, ранее отмечал синоптик.