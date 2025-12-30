На Урале ожидаются снег и облачная погода

Температура в некоторых регионах опустится до минус 24 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Облачную с прояснениями погоду и местами небольшой снег прогнозируют синоптики днем 30 декабря в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 30 декабря будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами небольшой снег и изморозь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура ночью от минус 19 до минус 24 градусов, на севере до минус 29 градусов, днем - от минус 14 до минус 19 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью и утром туманы, порывы ветра до 8 м/с. Днем температура воздуха будет до минус 14 градусов, ночью - до минус 23 градусов. В Курганской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами снег, снежные заносы, накат, порывы ветра до 9 м/с. Днем столбики термометров в регионе опустятся до минус 13 градусов, ночью морозы достигнут минус 22 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, порывы ветра до 10 м/с. Днем будет до минус 18 градусов, ночью - до минус 21 градуса. В Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер до 13 м/с. Днем температура воздуха опустится до минус 20 градусов, в ночь на среду - до минус 24 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, снег, гололедица, ветер до 10 м/с. Днем в регионе температура воздуха будет до минус 19 градусов, местами до минус 28 градусов, по ночам столбики термометров достигнут отметки в минус 35 градусов.