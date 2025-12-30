Москвичам рекомендовали пользоваться метро в последний рабочий день года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы в последний рабочий день 2025 года пользоваться общественным транспортом из-за возможных затруднений движения на дорогах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"В столице идет снег. В связи с погодными условиями в вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в направлении области. Планируйте маршрут заранее. Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро. Так вы сэкономите время", - говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали водителей быть внимательными на дорогах, особенно на мостах, эстакадах и в тоннелях, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.