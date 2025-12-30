Просветительские мероприятия "Знания" за год посетили 4,5 млн человек

Для организации 2025 год стал этапом устойчивого роста и масштабирования, а проекты охватили миллионы людей - от школьников и студентов до государственных служащих, педагогов и просветителей, подчеркнул гендиректор общества Максим Древаль

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 4,5 млн человек посетили в этом году просветительские мероприятия общества "Знание", прослушав более 84 тыс. лекций. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В 2025 году просветительские мероприятия Российского общества "Знание" посетили рекордные 4,5 млн человек. Они прослушали более 84 тыс. лекций, которые теперь проходят и за рубежом. К проектам организации присоединились Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Армения, Беларусь, Кыргызстан. Просветительский контент общества "Знание" набрал свыше 2,5 млрд просмотров, что на 1 млрд больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль отметил, что уходящий год стал для организации этапом устойчивого роста и масштабирования, а проекты охватили миллионы людей - от школьников и студентов до государственных служащих, педагогов и просветителей.

"Мы последовательно расширяли форматы, аудитории и тематику, отвечая на запрос общества на актуальные и достоверные знания. Важным шагом стал выход на международный уровень: к нашим инициативам присоединились партнеры и слушатели из дружественных стран, открылось первое зарубежное представительство", - приводятся в сообщении его слова.

"Знание" - крупнейшая в стране просветительская организация, которая ежегодно проводит множество мероприятий: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы.