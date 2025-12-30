Запашный предложил направлять "легкие деньги" блогеров на помощь участникам СВО

Живое общение и прямой человеческий контакт способны сильнее повлиять на мировоззрение, чем штрафы или публичная травля, отметил дрессировщик

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Блогерам, которые активно демонстрируют большие денежные траты на "пустые" вещи, следует напоминать о социальной ответственности и необходимости поддержки участников специальной военной операции (СВО). Таким мнением в беседе с ТАСС поделился дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.

Ранее 25 декабря столичный блогер Дмитрий Котов, который размещал видео с животным в своих соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания. При этом Котов демонстрировал активные денежные траты на "красивую жизнь", по его словам, он убирал за львицей, "вытирая пол пятитысячными купюрами".

Комментируя эту резонансную ситуацию, Запашный объяснил, что подобные истории отражают искажение жизненных приоритетов. "Если у человека есть деньги, которыми он так легко разбрасывается, возможно, ему стоит популярно объяснить, что сейчас фронту действительно необходима помощь. Человек просто не понимает, где и когда он живет. Ему нужно помочь, сделать так, чтобы он помог - направил эти "легкие деньги", которыми он не знает как пользоваться, на нужды наших бойцов", - сказал он.

Запашный подчеркнул, что живое общение и прямой человеческий контакт способны сильнее повлиять на мировоззрение, чем штрафы или публичная травля. "Ему бы организовать встречу с женами участников СВО, с матерями бойцов, чтобы они своими словами объяснили, что происходит на самом деле и что сегодня по-настоящему важно", - отметил он.