Экс-ректору томского вуза отменили оправдательный приговор

Дмитрия Седнева обвиняют в злоупотреблении полномочиями

ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляцию томской прокуратуры - отменил оправдательный приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

"Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего ректора ТПУ, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями <...> Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокурора, оправдательный приговор отменил и вернул уголовное дело на новое судебное разбирательство", - сообщили в пресс-службе.

В 2023 году против Седнева возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. По версии следователей, бывший руководитель ТПУ использовал свои служебные полномочия с целью трудоустройства другого лица, достоверно зная, что трудовые обязанности данным лицом исполняться не будут. Таким образом, с ноября 2021 года по январь 2023 года была незаконно и необоснованно начислена заработная плата и премиальные выплаты из средств федерального бюджета в размере более 5 млн рублей.

Дмитрий Седнев был назначен и.о. ректора ТПУ в июле 2021 года, с сентября 2022 года работал в статусе ректора. В апреле 2023 года он покинул свой пост по собственному желанию по состоянию здоровья.