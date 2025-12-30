Жители Белгородской области подали почти 30 тыс. обращений в систему одного окна

Пострадавшим при атаках ВСУ оказали финансовую поддержку

БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 30 тыс. обращений жителей Белгородской области, пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), зарегистрировали в системе одного окна за 2025 год. Заявителям оказали финансовую поддержку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Минобороны РФ и региональным органам власти организовать по принципу одного окна поддержку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ.

"С начала 2025 года через систему одного окна было подано 29 649 обращений граждан, пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, которым была оказана финансовая помощь", - рассказали в пресс-службе.

Чаще всего жители обращаются в систему за получением выплат при утрате имущества и для оформления компенсации за аренду жилья.

В пресс-службе добавили, что с 2024 года в Белгородской области также действует онлайн-сервис "Социальный навигатор", который объединяет 270 мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровня для участников СВО, членов их семей, а также пострадавших мирных жителей. На сегодняшний день им воспользовались порядка 1,5 тыс. белгородцев.